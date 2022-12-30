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Пятница, 30 декабря 2022, 11:43 мск

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По факту падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины в результате падения глыбы льда со здания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 29 декабря на Инициативной улице, в районе одного из зданий центрального аппарата МЧС. Глава департамента оперативного управления ведомства Анатолий Елизаров проходил под крышей нежилого здания, когда на него с высоты второго этажа упала наледь. Несчастный случай произошел во время обеденного перерыва. Пострадавший получил травму головы и был госпитализирован.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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