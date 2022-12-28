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Среда, 28 декабря 2022, 18:59 мск

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В Москве на голову генерала МЧС упала наледь

Мужчиной, пострадавшим сегодня при падении глыбы льда со здания в столице, оказался генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров, передает «РенТВ».

Инцидент произошел сегодня на Инициативной улице, в районе одного из зданий центрального аппарата МЧС. Глава департамента оперативного управления ведомства Анатолий Елизаров, который проходил под крышей нежилого здания, когда на него с высоты второго этажа упала наледь. По словам источника, несчастный случай произошел во время обеденного перерыва. Пострадавший получил травму головы и был госпитализирован.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку. В сообщении ведомства не уточняется личность пострадавшего.

Стоит отметить, что это не единственный подобный инцидент в московском регионе. Сегодня в подмосковном Красногорске на 13-летнего мальчика с крыши дома обвалилась насыпь снега. Подросток погиб. Прокуратура начала проверку.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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