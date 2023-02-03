«Мы отстаем…» Глава Союза нефтегазопромышленников России раскритиковал правительство за медлительность и отсутствие стратегии

Правительство РФ затягивает принятие срочных решений для стабилизации ситуации нефтегазовой отрасли в условиях отсутствия полноценной стратегии развития. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, комментируя сегодня на пресс-конференции последствия нефтяного эмбарго и потолка цен на российские «черное золото», введенных западными государствами. По его словам, речь идет о нарушении прямого поручения президента РФ Владимира Путина.

«Мы отстаем. К сожалению, люди, которые у нас обязаны принимать решения, берут очень большой временной лаг на раздумывание, на изучение и так далее. Так нельзя работать! Мы что не знали, что 5-го числа (декабря) будет эмбарго на поставку? Знали, но как-то считали, что все пройдет само собой. Да, конечно, никто ведь не ушел из нашего рынка по серьезному, но так же не будет продолжаться вечно… Нашему правительству надо решить целый ряд и стратегических вопросов, и тактических», – подчеркнул Шмаль.

Эксперт считает, что основной проблемой остается отсутствие долгосрочной энергетической стратегии. «Ее сделали несколько лет назад в министерстве келейно. Мы, имею ввиду и союз наш, совет ветеранов нефтяной отрасли, который тоже я возглавляю, раскритиковали полностью, разбили в пух и прах… Нет, воспользовались ковидом и протащили ее и буквально в апреле 20-го года, утвердили на правительстве. Она с самого начала была никакая, а сегодня вообще – «туши свет». Она совершенно никуда не подходит. Поэтому нужно делать новую энергетическую стратегию, тем более есть прямое поручение президента. Он такое поручение дал летом прошлого года, имея ввиду, чтобы в сентябре уже доложили какие-то предложения. Уже сентябрь прошел – ничего не сделано», – констатировал глава Союза нефтегазопромышленников.

При этом Шмаль отметил, что новую энергетическую стратегию «некому делать». «В свое время при министерстве был специальный институт. Он так и назывался – институт энергетической стратегии. Сегодня его нет. Поэтому – кто будет делать? Конечно, есть силы… Можно собрать команду, которая могла бы сделать, но для этого нужна воля политическая, предложение и так далее. Во всяком случае, я убежден, что нужно сегодня садиться за стол, принимать какие-то срочные меры» – отметил он.

«У нас даже нет ни фирмы, ни организации, ни людей, которые занимаются прогнозированием развития нашей отечественной нефтяной и газовой отрасли. Мы пользуемся прогнозами ВР, ОПЕК. Но они же делают прогнозы не в нашу пользу. Мы несколько раз ставили вопрос – надо создать какой-то механизм... Сейчас может как раз перезрел вопрос о том, что создать нужно такие органы или организации, или компании или фонды какие-то, которые могли бы заниматься этими делами», – считает он.

Вместе с тем, по его словам, «вопросом ценовой политики в стране никто не занимается». «Это касается не только нефтепродуктов, но и всех остальных дел, когда батон стоит в магазине уже 150 рублей и так далее. Тут вопросы более общие о том, кто же будет заниматься вопросами ценообразования и немножко приструнивать тех, кто спекулирует на тех проблемах, которые есть», – подчеркнул он.

«Ну, и еще один момент. Мы уже ведь знали ситуацию, которая будет с нефтью, но в бюджете записали какую цену мировую – 70 [долларов за баррель], а уже сейчас продаем ниже. Поэтому вопрос ведь такой будет – а где же взять тогда? И опять возникает вопрос – будут искать, прежде всего, за счет внутреннего спроса», – пояснил Шмаль, и добавил, что в такой ситуации цены на автомобильное топливо наверняка вырастут после очередного повышения налогов.

Напомним, в июне 2022 года Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022-го и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.

Как сообщал «Новый День», по итогам января отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило -52,1 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба министерства финансов РФ, в феврале ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне 108,0 млрд рублей.

Стоит также отметить, что средняя цена российской экспортной марки нефти Urals по итогам января упала на 2% по сравнению с декабрьским уровнем и составила $49,48 за баррель. В годовом выражении падение стоимости «черного золота» достигло 1,7 раза.

Напомним, потолок цен на российскую нефть, который введен западными государствами в качестве антироссийских санкций в декабре, составляет $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals два месяца находится ниже этого значения.

Москва, Мария Соколова

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