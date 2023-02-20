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Понедельник, 20 февраля 2023, 15:36 мск

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Следователи установили, кто оставил бомбу для девушки в Новой Москве

Следствие установило подозреваемого по делу о срабатывании самодельного взрывного устройства в руках жительницы Троицка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Установлено предполагаемое лицо, причастное к покушению на убийство девушки в Новой Москве. В настоящее время столичными следователями СК России проводятся обыски по месту его проживания на территории города Троицка», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, взрывное устройство сработало сегодня около 7:30. Неизвестный оставил у входа в дом, где живет 22-летняя девушка, коробку, перевязанную красной лентой, с открыткой, на которой было указано ее имя. Когда пострадавшая открыла коробку, произошел взрыв. Оказалось, что внутри находились две емкости с горючей жидкостью и детонатор.

Девушка получила травмы лица и руки. Возникшее возгорание было ликвидировано до приезда пожарных.

Следкомитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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