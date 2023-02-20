Задержан отправитель «подарка» с бомбой

Мужчина, подозреваемый в попытке убить 22-летнюю жительницу Новой Москвы с помощью самодельной бомбы, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им оказался 26-летний местный житель», – уточнила Волк.

Как добавили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, в ближайшее время подозреваемого доставят для проведения с ним следственных действий.

Как сообщалось, взрывное устройство сработало сегодня около 7:30. Неизвестный оставил у входа в дом, где живет 22-летняя девушка, коробку, перевязанную красной лентой, с открыткой, на которой было указано ее имя. Когда пострадавшая открыла коробку, произошел взрыв. Оказалось, что внутри находились две емкости с горючей жидкостью и детонатор.

Девушка получила травмы лица и руки. Возникшее возгорание было ликвидировано до приезда пожарных.

Следкомитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Москва, Андрей Дорофеев

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