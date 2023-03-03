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Пятница, 3 марта 2023, 12:25 мск

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Ночной взрыв в Коломне: причиной ЧП мог стать беспилотник

Причиной мощного взрыва, который накануне вечером раздался в окрестностях подмосковной Коломны, мог стать беспилотник, но его обломки пока не найдены. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», – сказал собеседник агентства.

Вечером в четверг сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выехали для проверки информации о взрыве в Коломне. По словам очевидцев, был слышен громкий свист, затем последовал взрыв, появились дым и зарево.

Позже в экстренных службах сообщили, что специалисты не нашли признаков взрыва после проверки. Со своей стороны, в министерстве энергетики Подмосковья добавили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее на текущей неделе, 28 февраля, также сообщалось о падении начиненного взрывчаткой беспилотного летательного аппарата вблизи Коломны. Тогда также не было зафиксировано повреждений инфраструктуры.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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