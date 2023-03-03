российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 марта 2023, 16:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Источник ночного взрыва в окрестностях Коломны установить до сих пор не удалось

Причину и место взрыва, который ночью слышали жители подмосковной Коломны и прилегающих сел, до сих пор установить не удалось, но поиски все еще ведутся. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Еще раз дам пояснения по поводу событий вчерашней ночи – громкого хлопка, который услышали жители северной части округа (с ними и другими жителями сельских территорий мы были в диалоге во внутренних чатах населенных пунктов). После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время», – написал он.

Гречищев отметил, что в воздух подняты беспилотники для обследования территории. Возгораний и повреждений в регионе нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме.

«Безопасности жителей ничего не угрожает. Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения», – добавил глава округа.

Ранее сообщалось, что причиной мощного взрыва, который накануне вечером раздался в окрестностях Коломны, мог стать беспилотник, но его обломки пока не найдены.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Ночной взрыв в Коломне: причиной ЧП мог стать беспилотник / Дело о гибели девяти человек от отравления метиловым спиртом рассмотрит суд в Подмосковье / Суд вынес приговор по делу о гибели трех человек при крушении вертолета в Подмосковье / Житель Подмосковья, повредивший три полицейских авто, отправится в колонию почти на 2,5 года / Упавший в Подмосковье БПЛА был начинен взрывчаткой / Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника / Беспилотник упал в Подмосковье у газокомпрессорной станции / Житель Подмосковья зарезал соседа из-за шума и запаха табачного дыма

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,