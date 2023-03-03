Источник ночного взрыва в окрестностях Коломны установить до сих пор не удалось

Причину и место взрыва, который ночью слышали жители подмосковной Коломны и прилегающих сел, до сих пор установить не удалось, но поиски все еще ведутся. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Еще раз дам пояснения по поводу событий вчерашней ночи – громкого хлопка, который услышали жители северной части округа (с ними и другими жителями сельских территорий мы были в диалоге во внутренних чатах населенных пунктов). После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время», – написал он.

Гречищев отметил, что в воздух подняты беспилотники для обследования территории. Возгораний и повреждений в регионе нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме.

«Безопасности жителей ничего не угрожает. Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения», – добавил глава округа.

Ранее сообщалось, что причиной мощного взрыва, который накануне вечером раздался в окрестностях Коломны, мог стать беспилотник, но его обломки пока не найдены.

Москва, Андрей Дорофеев

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