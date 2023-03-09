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Четверг, 9 марта 2023, 17:54 мск

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ЧП в московском метро: под поезд столкнули подростка

Пассажиром, которого сегодня столкнули на рельсы московского метро перед прибывающим поездом, оказался подросток. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На станции метро «Киевская» мужчина 1961 г.р. толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. 15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения. Злоумышленник задержан», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие процессуального решения, в том числе по факту покушения на убийство, контролирует прокуратура Московского метрополитена.

Ранее столичный департамент транспорта распространил видеозапись инцидента.

Из-за падения человека на пути временно был увеличен интервал движения поездов по Кольцевой линии московского метро.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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