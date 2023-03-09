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Четверг, 9 марта 2023, 18:21 мск

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Мужчина, столкнувший подростка под поезд в московском метро, страдает психическим заболеванием

Мужчина, толкнувший сегодня подростка под поезд московского метро, неоднократно обращался за помощью к психиатрам. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно, толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути. Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитет возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на станции «Киевская» Кольцевой линии метро. 62-летний мужчина столкнул подростка на рельсы перед прибывающим на станцию поездом. Ребенок чудом остался жив, получив только царапины и ушибы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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