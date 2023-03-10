В столице поймали мужчину, изнасиловавшего свою жертву на железнодорожных путях

Столичные правоохранители задержали мужчину, совершившего 7 марта изнасилование на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска установлена причастность мужчины 1980 года рождения к совершению данного преступления. В настоящее время он доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ночью 7 марта мужчина, находясь на путях вблизи железнодорожной станции «Нагатинская», изнасиловал ранее незнакомую 37-летнюю женщину, после чего похитил принадлежащие последней золотые украшения и скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Москва, Андрей Дорофеев

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