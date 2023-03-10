Следкомитет организовал проверку по нанесению увечий старшекласснику в московской школе

По факту драки в московской школе, в результате которой старшеклассник получил травму черепа, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. По данным ведомства, пострадавший ученик доставлен в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время следователи находятся на месте происшествия, опрашиваются директор, учителя и очевидцы.

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Ранее сообщалось, что конфликт между 10-классниками возник из-за оскорбления родителей. В результате выяснения отношений, по данным СМИ, школьник получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом лобной кости. Ему понадобится операция.

Москва, Андрей Дорофеев

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