российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 марта 2023, 17:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

СК возбудил дело по нанесению тяжелых травм старшекласснику в школе на востоке Москвы

По факту получения тяжелых травм старшеклассником во время драки, произошедшей в одной из школ на востоке столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 9 марта 2023 года несовершеннолетний фигурант в ходе конфликта нанес 16-летнему подростку телесные повреждения. Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Потерпевший доставлен в одну из городских больниц для оказания необходимой медицинской помощи», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что конфликт между 10-классниками возник из-за оскорбления родителей. В результате выяснения отношений, по данным СМИ, школьник получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом лобной кости. Ему понадобится операция.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

В столице поймали мужчину, изнасиловавшего свою жертву на железнодорожных путях / Мужчина, столкнувший подростка под поезд в московском метро, страдает психическим заболеванием / Взрыв бытового газа разрушил несколько квартир в Чите / В саратовском рехабе умер оставленный на морозе связанным пациент / Суд приговорил администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» к 8,5 года колонии за фейки о ВС России / Блогера «Лерчек» и ее мужа подозревают в уклонении от уплаты в казну более 300 млн рублей / Жительница Ачинска пять дней смотрела, как четырехлетний сын умирает от ожогов / В Москве один человек погиб, двое пострадали при ЧП на стройплощадке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, ЧП в Москве,