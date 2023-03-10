СК возбудил дело по нанесению тяжелых травм старшекласснику в школе на востоке Москвы

По факту получения тяжелых травм старшеклассником во время драки, произошедшей в одной из школ на востоке столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 9 марта 2023 года несовершеннолетний фигурант в ходе конфликта нанес 16-летнему подростку телесные повреждения. Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Потерпевший доставлен в одну из городских больниц для оказания необходимой медицинской помощи», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что конфликт между 10-классниками возник из-за оскорбления родителей. В результате выяснения отношений, по данным СМИ, школьник получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом лобной кости. Ему понадобится операция.

Москва, Андрей Дорофеев

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