Мэрия Москвы обвинила «Донстрой» в сбое на Большой кольцевой линии метро

Причиной произошедшего сегодня сбоя в движении поездов по Большой кольцевой линии столичного метро стали незаконные бурильные работы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном, компанией «Донстрой» были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь. Движение поездов по внутренней стороне было остановлено на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская», проводились восстановительные работы», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе уточнили, что движение по внешней стороне БКЛ не останавливалось, все пассажиры могли уехать альтернативными маршрутами.

В связи с произошедшим столичный метрополитен обратился в Следственный комитет по проведению проверки и возбуждению уголовного дела. По решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств, отметили в департаменте.

Для удобства пассажиров на время восстановительных работ были усилены маршруты наземного транспорта, и они были переведены в бесплатный режим. До запуска движения поездов с пассажирами вся инфраструктура перегона была проверена, прошли резервные поезда и только после этого, в 12:25, открыто движение с пассажирами.

Ранее сообщалось, что проблемы с движением поездов БКЛ по часовой стрелке возникли сегодня около 10 часов. При этом, как отмечали в соцсетях очевидцы, на крышах вагонов, проехавших между станциями «Новаторская» и «Аминьевская», наблюдалась жидкая грязь.

Москва, Андрей Дорофеев

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