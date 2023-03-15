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Среда, 15 марта 2023, 11:36 мск

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Еще один депутат Мосгордумы исключен из КПРФ

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин исключен из КПРФ. Решение было принято накануне вечером на заседании бюро столичного горкома компартии.

Как сообщил сам Ступин в своем телеграм-канале, на заседание бюро приезжал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и активно лоббировал лишение партбилета. По его словам, было озвучено три основания, в числе которых подписанное 24 февраля 2022 года письмо «социалисты и коммунисты против войны», предоставление положительной характеристики в уголовное дело находящемуся в местах лишения свободы политику Илье Яшину, который признан иноагентом и в настоящее время уже осужден на 8,5 лет за фейки о российской армии.

«За мое исключение проголосовали в том числе [глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай] Зубрилин и [экс-депутат Госдумы, глава горкома КПРФ Валерий] Рашкин. Против лишь Десятова Татьяна Ивановна и Тарасов Павел Михайлович. За эту смелую позицию, которая сегодня дорого стоит, благодарю их отдельно», – уточнил Ступин.

Комментируя свои перспективы в Мосгордуме, парламентарий отметил, что продолжит исполнять обязанности депутата столичного парламента. «Если исключат и из фракции, некоторые права будут ограничены, но в целом работать дальше буду. Конечно, единороссы могут попытаться придумать какие-то другие основания для лишения меня статуса депутата. Но это будет другая история», – пояснил Ступин.

Стоит отметить, что в нынешнем созыве Мосгордумы это уже третий случай исключения депутата из рядов компартии. Ранее из партии и фракции КПРФ были исключены депутаты Елена Шувалова и Дмитрий Локтев. Шуваловой вменялась организация круглого стола в ноябре 2019 года, на который она пригласила ныне осужденного скандального политика Алексея Навального. Локтев лишился партбилета за невыполнение предвыборного меморандума московского горкома КПРФ. Сам депутат связывал свое исключение с тем, что он не поддержал проект городского бюджета в 2019 году.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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