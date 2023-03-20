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Понедельник, 20 марта 2023, 18:02 мск

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Путин обсудит с Си Цзиньпином китайский мирный план по Украине

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин обсудит на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложениями Пекина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава российского государства заявил сегодня, встречая в Кремле китайского руководителя.

«Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделают развитию российско-китайских отношений большое внимание, занимают справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем. Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос», – сказал Путин, которого цитирует пресс-служба Кремля.

В Москве знают, что китайское руководство исходит из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран, добавил российский президент.

«Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением», – подчеркнул он.

Ранее, в статье «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее», опубликованной в газете «Жэньмин жибао» накануне визита председателя КНР в Россию, Путин заявил, что мирные переговоры РФ и Украины возможны только с учетом «сложившихся геополитических реалий».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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