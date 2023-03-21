российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 марта 2023, 14:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Попытка убийства новорожденной девочки: уголовное дело направлено в суд

Московский суд рассмотрит уголовное дело 42-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство новорождённой дочери. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Как отметили в ведомстве, речь идет о преступлении 10 декабря 2022 года, когда жизнеспособную новорожденную девочку обнаружили в подъезде жители дома на Паромной улице. Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска в короткий срок установлена и задержана мать девочки. Как отметили тогда в СК, в ходе допроса женщина полностью признала свою вину и заявила, что оставила дочь из-за отсутствия возможности ее воспитания и обеспечения. Вместе с тем выяснилось, что она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Фигурантка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Насильник помог своей жертве донести пакет с продуктами до квартиры / В Москве к сотрудникам «Мемориала»* пришли с обысками / Глава МВД сообщил о ликвидации в Москве крупной финансовой пирамиды / Мужчина напал на подростка в московском метро / Жительница столицы предстанет перед судом за попытку убийства новорожденной / СМИ: неизвестные обворовали резервный ковидный госпиталь в Крылатском / Следствие добивается ареста насильника, напавшего на девушку на востоке Москвы / Техник столичного дома престарелых приговорен к 2,5 года колонии за гибель шестерых постояльцев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,