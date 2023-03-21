Попытка убийства новорожденной девочки: уголовное дело направлено в суд

Московский суд рассмотрит уголовное дело 42-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство новорождённой дочери. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Как отметили в ведомстве, речь идет о преступлении 10 декабря 2022 года, когда жизнеспособную новорожденную девочку обнаружили в подъезде жители дома на Паромной улице. Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска в короткий срок установлена и задержана мать девочки. Как отметили тогда в СК, в ходе допроса женщина полностью признала свою вину и заявила, что оставила дочь из-за отсутствия возможности ее воспитания и обеспечения. Вместе с тем выяснилось, что она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Фигурантка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Москва, Андрей Дорофеев

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