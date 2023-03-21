Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином начались в Кремле. Как сообщает пресс-служба главы российского государства, этому предшествовала церемония официальной встречи, прошедшая в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

В ходе церемонии Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга, после чего оркестр исполнил гимны двух государств. Затем лидеры прошли в зал ордена Святой Екатерины для переговоров в узком составе.

«Обсуждаются актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, углубления сотрудничества на международной арене», – отметила пресс-служба Кремля.

Си Цзиньпин прибыл в Россию с трёхдневным государственным визитом. Накануне, 20 марта, состоялась неформальная встреча лидеров двух стран.

Ранее сегодня Си Цзиньпин рассказал, что во время неформальной встречи с Путиным предложил ему приехать на форум в рамках «Одного пояса – одного пути». По его словам, инициатива «Один пояс – один путь» является «важной сферой сотрудничества в контактах Китая и России».

Глава КНР также пригласил в Китай и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Приглашаю вас как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы вы установили тесные связи с новым премьером Госсовета Ли Цяном», – сказал китайский лидер. Мишустин ответил согласием.

Москва, Андрей Дорофеев

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