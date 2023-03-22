Ушел из жизни бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров умер сегодня в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы, бывший заместитель председателя ЦИК Леонид Ивлев в своем телегам-канале.

«Печальная новость. На 71-м году не стало Владимира Евгеньевича Чурова. Это был неординарный человек, тяготел ко всему новому, передовому. Именно при нем ЦИК России стал проводить эксперименты по ДЭГ (дистанционному электронному голосованию). И главное – он любил людей. Редкое качество у современных политиков», – отметил он.

В комментарии «Ведомостям» Ивлев уточнил, что недавно Чурову сделали операцию после обширного инфаркта.

17 марта Чурову исполнилось 70 лет. У него богатая политическая биография, позволившая ему на протяжении практически десяти лет руководить главным избирательным органом страны, когда система выборов активно менялась. В начале 1990-х он перешел из депутатов Ленсовета в комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, где работал с 1991 г. по 2003 г., в том числе пять лет – под руководством Владимира Путина (курировал структуру с 1991 по 1996 г.).

В 2003 году Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР. В 2007 году по квоте этой партии его включили в состав Центризбиркома, председателем которого он был избран. В 2011 году он уже по квоте президента был снова избран в ЦИК. При этом Чуров стал одним из главных объектов критики оппозиционеров, заявлявших о «фальсификациях на выборах».

В 2016 году Чурова на посту главы Центризбиркома сменила Элла Памфилова. После этого он стал послом по особым поручениям МИД России.

Москва, Андрей Дорофеев

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