Водитель, задавившая насмерть женщину с ребенком, предстанет перед судом в Москве

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении водителя легковушки, устроившей на северо-западе столицы ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Вечером 27 ноября 2022 года 37-летняя водитель автомобиля KIA, двигаясь по улице Свободы в городе Москве, не справившись с управлением, совершила наезд на женщину с двумя детьми. От полученных повреждений женщина и ее малолетний сын скончались. Дочка потерпевшей находилась в больнице, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

38-летняя обвиняемая находится в СИЗО, свою вину она признала частично.

Как отметили в Следкомитете, согласно заключению химико-токсикологического исследования, в момент ДТП водитель находилась в состоянии наркотического опьянение.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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