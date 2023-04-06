Вернуть смертную казнь: Миронов направил обращение главе Конституционного суда

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов направил обращение председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию о моратории на смертную казнь. Политик указал, что обязательства по отказу от такой меры наказания, которые были декларированы связи со вступлением России в Совет Европы, больше не актуальны.

«В обращении я прошу пересмотреть позицию, выраженную в Определении КС РФ от 19 ноября 2009 года. Эта позиция была связана с приглашением России в Совет Европы. При этом специальный протокол к Конвенции о защите прав человека, касающийся моратория на смертную казнь, так и не был ратифицирован Федеральным Собранием РФ. А в марте прошлого года Россия вышла из Совета Европы. И никакие требования этой структуры для нашей страны и для Конституционного суда больше не важны», – пояснил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Принятые ранее «обязательства и заверения об их выполнении» не только не «имеют существенного политико-правового значения», но и угрожают безопасности и целостности России», – подчеркнул политик в обращении к главе Конституционного суда, обратив внимание, что такое решение необходимо с учетом изменившейся геополитической ситуации и враждебных действий недружественных стран, заключающихся в том числе в осуществлении терактов.

«Сегодня, когда наша страна и мирные граждане регулярно оказываются под прицелом неонацистов и их кураторов, наши требования тем более актуальны. Убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского это доказывают. Введение смертной казни за терроризм станет в том числе значимой превентивной мерой, которая поможет сохранить человеческие жизни», – заявил лидер «эсеров».

Стоит отметить, что год назад тему возвращения смертной казни в России поднимал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тогда политик также обращал внимание, что у России нет ограничений на возвращение смертной казни: Конституционный суд РФ (КС РФ) ввел мораторий на ее применение на фоне принятия России в Совет Европы, но теперь этот мотив утратил силу. Решение о возвращении высшей меры наказания – суверенное дело.

Как пояснял Медведев, позиция КС РФ основана на текущем правопорядке. «Если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены. Даже решения Конституционного суда – это не священное писание, они могут меняться», – отметил он.

В конце 2021 года председатель КС РФ Валерий Зорькин допускал возвращение смертной казни как вида наказания. Он напомнил, что введенный КС мораторий – временная мера, отменить казнь в стране можно только законодательно.

Москва, Светлана Антонова

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