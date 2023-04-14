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Риски ухода в «тень»: эксперт оценил возможные перспективы налога на использование трудовых мигрантов

Введение в России налога на использование иностранной рабочей силы не улучшит ситуацию и будет способствовать уходу в «черный кэш». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал экс-президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов сегодня на пресс-конференции в Москве, комментируя соответствующее предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

«Если этот налог будет небольшой, он ни на что не повлияет. Если он большой, то будут выстраиваться схемы ухода от этого налога. То есть у нас огромное количество процессов в государстве очень сложно регулировать, потому что существует институт фирм-однодневок. И если человек оказывается в ситуации, которая абсолютно невыгодна, начинаются всякие незаконные, нечестные схемы, но достаточно распространенные. Поэтому думаю, что если будет такой налог, то на какую-то непонятную ООО-шку людей будут оформлять, они будут как-то работать, потом до окончания налогового периода их будут куда-то там переводить…» – пояснил он.

Как считает Коженов, возможны другие мутные схемы и вообще уход в нелегальный «черный кэш». «Я в такие экономические рычаги не верю. Система патентов показывает себя хорошо. То есть порядка 60 млрд рублей в год мигранты платят НДФЛ в наш бюджет, плюс 10-15 млрд они отдают за оформление патента», – отметил Коженов.

Как считает эксперт, мигранты не помогут России решить демографические проблемы, но в стране есть высокая востребованность иностранной рабочей силы.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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