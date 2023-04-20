Стал известен кандидат на пост главы Красноярского края

Президент РФ Владимир Путин предложил заместителю министра финансов РФ Михаилу Котюкову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края.

«Михаил Михайлович, вам не нужно рассказывать, что такое Красноярский край. Вы родом из Красноярского края, много лет там работали, доросли там до заместителя губернатора, занимались экономикой и финансами края, а в центральном аппарате, в центре занимались высшей школой, наукой. Сейчас вы – заместитель министра финансов…» – отметил Путин, обращаясь к Котюкову, и добавил: «Мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край».

В ответ Котюков поблагодарил главу государства за доверие. «Владимир Владимирович, спасибо большое за доверие, спасибо большое за ту поддержку, которую вы постоянно оказываете, оказывали в Москве, и [за то, что] уделяете внимание Красноярскому краю», – сказал он.

Ранее сегодня действующий глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что получил от президента предложение продолжить работать на федеральном уровне.

Москва, Светлана Антонова

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