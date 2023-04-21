Пропавшая мать помощницы сенатора нашлась в Тверской области

Правоохранители разыскали в Тверской области пропавшую 77-летнюю пенсионерку, за которую мошенники требовали выкуп у помощницы сенатора. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено местонахождение женщины, родственникам которой выдвигались требования о передаче денежных средств якобы для ее выкупа. Женщина обнаружена в Тверской области. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В свою очередь, в столичном главке Следкомитета добавили, пенсионерка найдена благодаря работе следователей и сотрудников угрозыска, и в ближайшее время она будет доставлена в следственное подразделение для установления обстоятельств преступления.

По данным СМИ, пропавшую женщину обнаружили в одном из отелей.

Ранее в СК выдвигали версию, что женщину уговорили спрятаться телефонные мошенники, чтобы, оставаясь в стороне, требовать выкуп у ее дочери.

Как сообщал «Новый День», речь идет о матери Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко.

Вечером 16 апреля Силкина увиделась с 77-летней мамой, после чего пенсионерка уехала к себе домой. 18 апреля помощнице сенатора начали настойчиво звонить в WhatApp с пятнадцати разных номеров. Агрессивный мужчина ей заявил, что мать Елены похищена, и вернуть её можно только за 2 миллиона рублей.

Женщина перезвонила маме, но ее телефон находился вне зоны действия сети. Дома ее тоже не оказалось. Следователи смогли отследить путь пенсионерки по камерам – известно, что вечером 18 апреля она приехала на такси к Ленинградскому вокзалу, после чего ее следы терялись.

Следкомитетом было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества).

Москва, Андрей Дорофеев

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