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Вторник, 2 мая 2023, 13:30 мск

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СК выясняет обстоятельства гибели четверых человек на трассе в Подмосковье

Четыре человека, в том числе, двое детей, погибли в Наро-Фоминске в результате массового столкновения автомобилей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного управления России по Московской области.

«По данным следствия, 29 апреля 2023 года в ночные часы водитель, управляя автомобилем с прицепом, осуществлял движение по автодороге М-3 для последующего осуществления погрузочно-разгрузочных работ. В какой-то момент, отвлекшись от дорожной ситуации, мужчина совершил столкновение с четырьмя автомобилями, которые двигались в попутном направлении. В результате произошедшего погибли четыре человека, двое из которых дети 10 и 7 лет», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитетом организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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