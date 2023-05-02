Гастарбайтер, который сжег сельхозтехнику на 14 млн рублей в Подмосковье, предстанет перед судом

В подмосковной Шатуре завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего гражданина одной из республик Средней Азии за поджог ангара с сельхозтехникой. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По версии следствия, злоумышленник после увольнения из организации, занятой в аграрной сфере, в деревне Лека, повредив топором ворота, проник в овощехранилище, в котором хранилась сельскохозяйственная техника. Внутри помещения он разлил принесенный с собой в канистрах керосин и поджег его», – отметила Петрова.

По ее словам, размер ущерба, нанесенного сельхозпредприятию, составил 14 млн рублей. Поджигатель был задержан, ему предъявлено обвинение по ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мужчина находится в СИЗО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Шатурский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»