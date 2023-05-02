российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 мая 2023, 13:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Гастарбайтер, который сжег сельхозтехнику на 14 млн рублей в Подмосковье, предстанет перед судом

В подмосковной Шатуре завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего гражданина одной из республик Средней Азии за поджог ангара с сельхозтехникой. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По версии следствия, злоумышленник после увольнения из организации, занятой в аграрной сфере, в деревне Лека, повредив топором ворота, проник в овощехранилище, в котором хранилась сельскохозяйственная техника. Внутри помещения он разлил принесенный с собой в канистрах керосин и поджег его», – отметила Петрова.

По ее словам, размер ущерба, нанесенного сельхозпредприятию, составил 14 млн рублей. Поджигатель был задержан, ему предъявлено обвинение по ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мужчина находится в СИЗО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Шатурский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

СК выясняет обстоятельства гибели четверых человек на трассе в Подмосковье / Задушил соседку и пытался зарезать соседа: психопат из Подмосковья предстанет перед судом / Здание швейной фабрики сгорело в Подмосковье / Коммунальный коллапс в Люберцах: прокуратура начала проверку по факту отключения воды у 55 тысяч жителей / Стена одного из корпусов центральной райбольницы обрушилась в Коломне / Трехлетний ребенок выстрелил себе в голову: возбуждено уголовное дело / В Подмосковье трехлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета / Зарезал пассажира и выбросил труп: суд вынес приговор по делу об убийстве в московской электричке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,