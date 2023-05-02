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Вторник, 2 мая 2023, 16:32 мск

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Московская полиция ищет участников избиения известного баскетболиста

Правоохранители выясняют обстоятельства и участников произошедшей в центре Москвы драки, в ходе которой травмы получил ведущий игрок баскетбольной команды ЦСКА. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками московской полиции проводится проверка по телефонограмме из медучреждения. По имеющимся данным, вчера поздно вечером на Большой Никитской улице защитник баскетбольной команды ЦСКА в ходе конфликта с неизвестными получил травму головы и был доставлен в одну из клиник. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту», – пояснила Волк.

В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что, по предварительной информации, здоровью баскетболиста был причинен тяжкий вред.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств, ход и результаты проверки, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Как уточняют столичные телеграм-каналы, жертвой драки стал баскетболист Алексей Швед. Инцидент начался в ресторане «Джун», где спортсмен отдыхал с женой и друзьями. На выходе из заведения у Шведа возник конфликт с компанией лиц кавказской наружности. На улице произошла драка. От удара баскетболист упал, из уха у него пошла кровь. На помощь ему пришли сотрудники ресторана, поскольку оппоненты собирались «добить» Шведа.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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