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Вторник, 2 мая 2023, 16:32 мск

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В Москве ребенок получил ожоги, отпив неизвестную жидкость из купленной в ресторане бутылки

Уголовное дело возбуждено в столице по факту получения травм ребенком, который выпил неизвестную жидкость из бутылки, на этикетке которой было указано, что внутри находится сок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«1 мая 2023 года несовершеннолетний, находясь в одном из ресторанов в центре Москвы, употребил приобретенный там же сок, в результате чего получил химический ожог языка и пищевода. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи столичного СК допрашивают сотрудников ресторана, изъята служебная документация, назначен ряд судебных экспертиз в том числе судебно-медицинская экспертиза, судебно-химическая экспертиза.

Ход расследования контролирует Басманная районная прокуратура Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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