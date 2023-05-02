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Вторник, 2 мая 2023, 18:21 мск

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«Это было бы харакири»: в Тбилиси назвали причину отказа вводить санкции против России

Фото: president.gov.ge

Для Грузии введение санкций против России было бы равнозначно совершению харакири. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям. Это решение было принято потому, что мы не хотели наносить вред нашей стране, нашему народу. Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», – цитирует РИА «Новости» заявление Каладзе.

Говоря об открытии второго фронта, мэр Тбилиси отметил, что Грузия прошла через опыт конфликта 2008 года и заплатила высокую цену. «Сегодня важнее всего мир, стабильность, экономическое развитие», – заключил генсек правящей в Грузии партии.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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