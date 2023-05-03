В Подмосковье три человека погибли в сгоревших бытовках

Тела трех человек обнаружены в бытовках, которые сгорели минувшей ночью в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«2 мая 2023 года около 21 часа в бытовых строениях, расположенных в городе Балашиха произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела троих неустановленных лиц со следами термического воздействия. В настоящее время огонь ликвидирован, площадь возгорания составила около 300 метров», – говорится в сообщении ведомства.

На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с участием специалистов из МЧС, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Следкомитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Деятельность правоохранительных органов и специальных служб координирует Балашинский городской прокурор.

Москва, Андрей Дорофеев

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