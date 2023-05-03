В Подмосковье 20-летний парень погиб под колесами электрички

Молодой человек погиб в Подмосковье под колесами пригородного поезда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«В вечернее время 2 мая 2023 года поступило сообщение о смертельном травмировании мужчины электропоездом на 67 км перегоне станции Электроугли – Ногинск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели мужчины 2003 года рождения проводится доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»