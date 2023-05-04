В Москве «заминировали» более тысячи объектов

В Москве отмечена новая волна сообщений о «минировании» учреждений. В правоохранительных органах заверили, ни одна из анонимных угроз не подтвердилась, передает «Интерфакс».

«Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в адрес свыше 1 тысячи объектов города. Среди них – станции метро, школы, больницы, районные суды, военкоматы и здания органов государственной власти», – сказал собеседник агентства.

Как сообщается, для проверки угроз проводилась выборочная эвакуация, которая затронула более 2 тысяч человек. «Ни один анонимный сигнал не подтвердился, проверки проводились с применением спецтехники и участием кинологов», – уточнил представитель правоохранительных органов.

В экстренных службах сообщали, что анонимы «заминировали» в среду более 80 учреждений образования Москвы. В 15 школах проводилась эвакуация учащихся.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»