В Подмосковье закрыли производство контрафактной бытовой химии

В подмосковных Бронницах выявлен цех по изготовлению контрафактной бытовой химии и предметов личной гигиены известных брендов. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские обнаружили незаконное производство в одном из ангаров в городском округе Бронницы. В помещении находились две автоматизированные линии по изготовлению и упаковке средства для мытья посуды и другой продукции, а также химические реагенты и этикетки с логотипами популярных брендов. Цех функционировал несколько месяцев. Готовую продукцию сообщники реализовывали через интернет-сервис по размещению объявлений», – рассказала Волк.

Из ангара было изъято более 30 тысяч единиц моющих и косметических средств. Исследование подтвердило, что они являются контрафактными. Сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям, составила около пяти миллионов рублей.

Полицейские задержали двух мужчин и женщину, подозреваемых в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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