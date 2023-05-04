Жительница Подмосковья отправится в колонию за истязание дочери и собак

Можайский городской суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в истязании малолетней дочери и жестоком обращении с животными. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что подсудимая, с 2019 по 2022 год умышленно подвергала свою дочь систематическим избиениям. Кроме этого, женщина, являясь владельцем и заводчиком домашних животных – 14 собак породы «Родезийский риджбек», поместила их в квартиру, расположенную по ул. 20 Января г. Можайска, где ненадлежащим образом осуществляла их содержание и жестоко обращалась. В результате преступных действий несколько животных погибли», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования уголовного дела было проведено три десятка допросов и получены заключения судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.

Фигурантка признана виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего), пп. «б», «з» ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия), пп. «б», «д» ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с несколькими животными в присутствии малолетнего).

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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