Серийный отравитель сознался в убийстве 22 пассажиров московских электричек

Следователи установили серийного отравителя, от рук которого в 2007-2009 годах умерли 22 пассажира московских электричек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Речь идет о событиях в период с октября 2007 по январь 2009 года. Следствием было установлено, что мужчина подсаживался к гражданам на столичных вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и, отвлекая внимание собеседника, подмешивал им в алкоголь психотропный препарат. Когда человек терял сознание, мужчина похищал у них деньги и ценности.

«В результате действий преступника все его жертвы в последующем скончались от острого отравления», – уточнили в СК.

«В ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и электричках, производство по которым было приостановлено еще до создания СК России, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах и в каждом случае причиной их смерти явилось отравление одним веществом – нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе, следователем был проведен «колоссальный объем» работы по восстановлению событий тех дней, контактов с родственниками погибших и свидетелями преступлений, хронологии последних часов жизни погибших людей. Проведен анализ более 50 детализаций телефонных соединений. В результате удалось выйти на мужчину, отбывающего наказание за совершение серии аналогичных преступлений.

«В ходе следственных действий с подозреваемым следователем был установлен психологический контакт с ним, и под тяжестью предъявленных доказательств, осознав неотвратимость наказания, он признался в совершенных деяниях», – отметили в СК.

36-летнему уроженцу Владивостока предъявлено обвинение в совершении в общей сложности 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Следствие не исключает, что это не полный список преступлений фигуранта.

Москва, Андрей Дорофеев

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