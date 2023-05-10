российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 мая 2023, 11:43 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мужчина, прикуривший от Вечного огня в Подмосковье, стал фигурантом уголовного дела

В подмосковном Серпухове правоохранители задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Предварительно установлено, что 7 мая 2023 года мужчина 1967 года рождения, находясь на площади Славы города Серпухов, прикурил сигарету от «Вечного огня солдатской славы и бессмертия», являющегося частью мемориала «Город воинской доблести». Своими действиями злоумышленник публично осквернил символ воинской славы и память защитников Отечества». – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в подмосковном главке Следственного комитета, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч.3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ).

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями проведен осмотр памятника, осуществляются допросы, истребована запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшая момент совершения преступления», – добавили в СК.

Ход и результаты расследования находятся на контроле Серпуховской городской прокуратуры.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

Подросток получил перелом ноги при падении лифта на юго-востоке Москвы / В Тобольске девочка умерла во время прогулки в детском саду / Жительница Подмосковья отправится в колонию за истязание дочери и собак / Уголовное дело об избиении баскетболиста ЦСКА передали Следкомитету / Пенсионерка из Красноярска заказала убийство сына и дочери ради квартиры / Двух подростков придавило бетонной плитой в Ростовской области / В Ангарске подросток ударил школьника ножом в грудь / В Москве ребенок получил ожоги, отпив неизвестную жидкость из купленной в ресторане бутылки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, Следственный комитет России,