Мужчина, прикуривший от Вечного огня в Подмосковье, стал фигурантом уголовного дела

В подмосковном Серпухове правоохранители задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Предварительно установлено, что 7 мая 2023 года мужчина 1967 года рождения, находясь на площади Славы города Серпухов, прикурил сигарету от «Вечного огня солдатской славы и бессмертия», являющегося частью мемориала «Город воинской доблести». Своими действиями злоумышленник публично осквернил символ воинской славы и память защитников Отечества». – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в подмосковном главке Следственного комитета, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч.3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ).

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями проведен осмотр памятника, осуществляются допросы, истребована запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшая момент совершения преступления», – добавили в СК.

Ход и результаты расследования находятся на контроле Серпуховской городской прокуратуры.

Москва, Андрей Дорофеев

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