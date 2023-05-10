Три человека погибли во время пожара в многоэтажке на севере Москвы

Три человека погибли в результате пожара в жилой 17-этажке, расположенной на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в трехкомнатной квартире на 13 этаже жилого дома на ул. Северодвинская, после тушения которого обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, в результате пожара погибли еще два мужчины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 10:52. В 11:13 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв м. При этом три человека были спасены.

По предвариальным данным, один из погибших, спасаясь от огня, прыгнул с 13 этажа.

Москва, Андрей Дорофеев

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