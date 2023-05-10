Путин поддержал новый срок для губернатора Ивановской области

Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать действующего губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского на предстоящих выборах главы региона. Об этом стало известно после встречи политиков в резиденции российского лидера в Ново-Огареве.

В ходе разговора с президентом Воскресенский напомнил, что «в этом году у нас состоятся выборы губернатора Ивановской области». «У нас по ряду показателей есть положительная динамика, вы знаете. Но в целом ещё есть очень-очень много нерешённых проблем, и люди, откровенно говоря, в основном живут трудно – таково наследие прошлых периодов», – отметил ивановский губернатор.

«В целом у вас темп набран хороший, поэтому, если жители области окажут вам доверие, конечно, я со своей стороны вас поддержу», – сказал Путин, заслушивая доклад Воскресенского о ситуации в регионе.

Воскресенский занял пост губернатора Ивановской области 10 октября 2018. Ранее он работал замминистра экономического развития РФ и занимал должность заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Москва, Светлана Антонова

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