Президент Грузии заявила о готовности отменить безвизовый въезд для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в связи с решением руководства РФ отменить визовой режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между двумя странами. Об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Я предлагаю созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан сроком на три месяца, что необходимо для нас с учетом внутренних вызовов. Необходим больший контроль государства в отношении россиян, въезжающих в нашу страну, поэтому необходимо принять какие-то меры, чтобы все это находились в нормальных цивилизованных рамках. Грузия не нуждается в каких-то якобы уступках со стороны России», – сказала она на брифинге. – цитирует Зурабишвили «Интерфакс».

По ее оценке, решение российского руководства «противоречит интересам Грузии».

Сейчас россияне посещают Грузию в безвизовом режиме.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин отменил обязательное получение визы для граждан Грузии при въезде в Россию. Мера начнет действовать с 15 мая и не коснется только лиц, приезжающих на срок более 90 дней, а также желающих трудиться на российской территории.

Кроме того, глава государства снял запрет на полеты для российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Министерство иностранных дел РФ отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну. «Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», – отметили в дипломатическом ведомстве.

Зурабишвили назвала эти решения провокацией.

«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории», – написала она на своей странице в сервисе микроблогов.

Москва, Андрей Дорофеев

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