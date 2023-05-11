Толпа мигрантов устроила погром в кафе на востоке Москвы

Несколько десятков человек разгромили кафе на востоке Москвы и нанесли побои и ножевые ранения персоналу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям издания, минувшей ночью около 25 уроженцев среднеазиатских республик в медицинских масках ворвались в кафе «Монро» на Вешняковской улице и стали крушить там все подряд. Кроме того, нападавшие избили сотрудников бара, нанесли им ножевые ранения и отобрали мобильные телефоны.

Спустя несколько часов часть подозреваемых в нападении на бар была задержана в Подольске и Коммунарке.

Сообщается, что причиной нападения стал конфликт, который произошел несколько дней назад: тогда отдыхавшая в кафе компания повздорила с другими посетителями и во время конфликта сломала стол. После этого хозяин заведения в качестве штрафа заставил их заплатить 30 000 рублей. Обиженные посетители вернулись, чтобы отомстить.

Москва, Андрей Дорофеев

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