Газобетонные блоки рухнули на строителей на западе Москвы

На западе Москвы в результате падения на людей газобетонных блоков погиб строитель. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«На строительном объекте на Шелепихинской набережной с высоты на двух рабочих упали газобетонные блоки. В результате один из мужчин погиб на месте, второй госпитализирован», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Хорошевская межрайонная прокуратура столицы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.

Москва, Андрей Дорофеев

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