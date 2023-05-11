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Четверг, 11 мая 2023, 14:03 мск

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Газобетонные блоки рухнули на строителей на западе Москвы

На западе Москвы в результате падения на людей газобетонных блоков погиб строитель. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«На строительном объекте на Шелепихинской набережной с высоты на двух рабочих упали газобетонные блоки. В результате один из мужчин погиб на месте, второй госпитализирован», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Хорошевская межрайонная прокуратура столицы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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