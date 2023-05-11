ЧП в Подмосковье: один человек погиб в результате взрыва газа и пожара

Один человек погиб в подмосковном Раменском в результате пожара, возникшего в многоквартирном доме. Возгоранию предшествовал взрыв бытового газа.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области, сигнал о возгорании по адресу: улица Коминтерна, дом 17, квартира 41 поступил в 12:46. Огонь распространился на площади 32 кв м. В 13:09 открытое горение было ликвидировано.

При этом стало известно о гибели одного человека. Причины его смерти официальные источники не уточняют.

По данным столичных телеграм-каналов, пожару предшествовал взрыв бытового газа.

Москва, Андрей Дорофеев

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