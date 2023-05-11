Жительница Подмосковья снимала порно с участием своего 9-летнего сына

Жительница подмосковного Дзержинского снимала порнографические ролики с участием своего 9-летнего сына. Как сообщает телеграм-канал Mash, 40-летнюю женщину задержали правоохранители.

По сведениям издания, в создании видео гражданке помогал 26-летний коллега с работы. Полученные ролики они выкладывали в Сеть.

Сообщается, что мать воспитывала ребенка без отца, но на учёте семья не состояла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении ребёнка». У женщины при обыске изъяли три жёстких диска, ноутбук и два телефона.

Москва, Андрей Дорофеев

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