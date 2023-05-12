российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 мая 2023, 11:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Москвичка зарезала четырехлетнего сына

Жительница столицы задержана за убийство собственного четырехлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 11 мая 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Рублевском шоссе, обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как добавили в СК, назначена судебно-медицинская экспертиза, кроме того, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении матери ребенка.

В прокуратуре Москвы уточнили, что кухонный нож со следами крови обнаружен на месте происшествия. Кроме того, на теле ребенка также имеются признаки удушения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

Тайник с минами нашли в Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина / СКР объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на Путина / В Искитиме подросток топором убил сверстницу / Мужчина, прикуривший от Вечного огня в Подмосковье, стал фигурантом уголовного дела / Подросток получил перелом ноги при падении лифта на юго-востоке Москвы / В Тобольске девочка умерла во время прогулки в детском саду / Жительница Подмосковья отправится в колонию за истязание дочери и собак / Уголовное дело об избиении баскетболиста ЦСКА передали Следкомитету

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, Убийства,