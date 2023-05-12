Москвичка зарезала четырехлетнего сына

Жительница столицы задержана за убийство собственного четырехлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 11 мая 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Рублевском шоссе, обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как добавили в СК, назначена судебно-медицинская экспертиза, кроме того, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении матери ребенка.

В прокуратуре Москвы уточнили, что кухонный нож со следами крови обнаружен на месте происшествия. Кроме того, на теле ребенка также имеются признаки удушения.

Москва, Андрей Дорофеев

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