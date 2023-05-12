российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 мая 2023, 11:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Пожарные привлекли вертолеты: в Подмосковье горит склад автопокрышек

В подмосковном Дзержинском произошел крупный пожар на складе подержанных автопокрышек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Сегодня утром на складе предприятия по переработке отходов, расположенном на ул. Садовая в городском округе Дзержинский произошло возгорание автомобильных покрышек. В настоящий момент идёт тушение пожара. Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Telegram: ВИДЕО

По данным МЧС, огнем охвачено 2500 квадратных метров. Огромный столб черного дыма виден на расстоянии нескольких километров.

К борьбе с пожаром привлечено 18 единиц техники и 56 человек.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Жительница Подмосковья снимала порно с участием своего 9-летнего сына / ЧП в Подмосковье: один человек погиб в результате взрыва газа и пожара / Пятеро человек готовили в Балашихе теракт на территории воинской части / Серийный отравитель сознался в убийстве 22 пассажиров московских электричек / В Подмосковье закрыли производство контрафактной бытовой химии / В Подмосковье 20-летний парень погиб под колесами электрички / В окрестностях Коломны упал беспилотник / В Подмосковье три человека погибли в сгоревших бытовках

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,