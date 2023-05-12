Пожарные привлекли вертолеты: в Подмосковье горит склад автопокрышек

В подмосковном Дзержинском произошел крупный пожар на складе подержанных автопокрышек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Сегодня утром на складе предприятия по переработке отходов, расположенном на ул. Садовая в городском округе Дзержинский произошло возгорание автомобильных покрышек. В настоящий момент идёт тушение пожара. Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

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По данным МЧС, огнем охвачено 2500 квадратных метров. Огромный столб черного дыма виден на расстоянии нескольких километров.

К борьбе с пожаром привлечено 18 единиц техники и 56 человек.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара.

Москва, Андрей Дорофеев

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