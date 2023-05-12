Отключения горячей воды начнутся в Москве 15 мая

Плановые отключения горячей воды для подготовки систем к новому отопительному сезону начнутся в Москве с 15 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ежегодные плановые отключения горячей воды начнутся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», цитирует Бирюкова пресс-служба мэра и правительства столицы.

Он отметил, что максимальный срок отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней, при этом в законодательных нормативах указан срок до 14 дней.

Специалисты проведут гидравлические испытания 17 тысяч километров тепловых сетей, подготовят к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

«Обойтись без отключений сегодня невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить профилактические мероприятия. Жителей о сроках предупреждаем заранее – соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы и ряде городских сервисов», – отметил Бирюков.

Накануне в Москве был запущен сервис проверки сроков отключения по конкретному адресу.

Все работы в системе горячего водоснабжения планируют завершить до 1 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»