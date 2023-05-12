Бывший футболист «Спартака» разбился в ночной аварии на трассе в Подмосковье

Бывший игрок футбольных команд «Спартак», «Химки» и «Динамо» Александр Каракин скончался в больнице после ДТП, произошедшего минувшей ночью на Минском шоссе в Подмосковье. Как сообщают столичные телеграм-каналы, спортсмен участвовал в уличных гонках.

Авария произошла в Одинцово на 30 километре Минского шоссе у Лесного Городка. Nissan GTR под управлением Каракина на большой скорости влетел в отбойник и отскочил на середину дороги. От удара машина почти полностью разрушилась. Спортсмена с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, и врачи около 10 часов боролись за его жизнь.

В ДТП пострадал еще один человек, который снимал гонку с пассажирского сидения спорткара.

Нелегальные уличные гонки уже несколько лет проходят каждый четверг рядом с Лесным Городком. Местные жители постоянно жалуются на нелегальные заезды.

Каракину было 32 года. Он выступал в составе молодёжных команд столичных «Спартака» и «Динамо», а в 2011 году стал игроком подмосковных «Химок». В последние годы выступал в Любительской футбольной лиге.

Москва, Андрей Дорофеев

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