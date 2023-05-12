Полиция нашла похищенную телефонными мошенниками жену экс-замминистра обороны России

Правоохранителям удалось оперативно разыскать супругу бывшего первого заместителя министра обороны и командующего ВДВ, а ныне – председателя Центрального совета ДОСААФ Александра Колмакова, за освобождение которой мошенники требовали выкуп. Об этом сообщили РБК в главном управлении МВД России по городу Москве.

«Менее суток понадобилось сотрудникам УВД по Центральному административному округу для установления местонахождения пропавшей женщины, которую обнаружили на территории Московской области. В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи», – сказали РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По сведениям издания, женщину обнаружили на съемной квартире.

Как сообщал «Новый День», пропажу жены генерал Колмаков обнаружил вечером 10 мая. Он вернулся с работы и не нашёл её дома. Последний раз они виделись утром – женщина ушла на работу. В тот же вечер генералу позвонил неизвестный и заявил, что супруга Колмакова похищена и за её освобождение нужно заплатить выкуп в миллион рублей, иначе её ждут неприятности. Колмаков обратился в полицию.

В последнее время участились случаи «похищения» людей телефонными мошенниками. Жертву уговаривают скрыться от родных и не выходить на связь, после чего требуют выкуп.

В апреле так похитили мать помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко Елены Силкиной. 77-летнюю пенсионерку убедили, что ее собираются выкрасть украинские диверсанты, чтобы завербовать дочь. По совету мошенников женщина с соблюдением мер конспирации уехала из Москвы и поселилась в забронированном для нее гостиничном номере, который она оплатила за свой счет. Тем временем аферисты потребовали с помощницы сенатора 2 миллиона рублей за освобождение мамы.

Правоохранители нашли пенсионерку в Тверской области.

Москва, Андрей Дорофеев

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