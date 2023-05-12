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Пятница, 12 мая 2023, 15:06 мск

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Неизвестные требуют выкуп за жену бывшего первого замминистра обороны России

В Москве исчезла жена бывшего первого заместителя министра обороны и командующего ВДВ, а ныне – председателя Центрального совета ДОСААФ Александра Колмакова. Как сообщает телеграм-канал Baza, неизвестные требуют выкуп за ее освобождение.

Пропажу жены генерал Колмаков обнаружил вечером 10 мая. Он вернулся с работы и не нашёл её дома. Последний раз они виделись утром – женщина ушла на работу. В тот же вечер генералу позвонил неизвестный и заявил, что жена Колмакова похищена и за неё нужно заплатить выкуп в миллион рублей, иначе её ждут неприятности. Колмаков обратился в полицию.

По одной из версий, исчезновение женщины – дело рук телефонных мошенников. В последнее время участились случаи «похищения» людей по телефону. Жертву уговаривают скрыться от родных и не выходить на связь, после чего требуют выкуп.

В апреле так похитили мать помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко Елены Силкиной. 77-летнюю пенсионерку убедили, что ее собираются выкрасть украинские диверсанты, чтобы завербовать дочь. По совету мошенников женщина с соблюдением мер конспирации уехала из Москвы и поселилась в забронированном для нее гостиничном номере, который она оплатила за свой счет. Тем временем аферисты потребовали с помощницы сенатора 2 миллиона рублей за освобождение мамы.

Правоохранители нашли пенсионерку в Тверской области.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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