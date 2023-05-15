Труп женщины обнаружили в сгоревшей квартире в центре Москвы

Труп женщины обнаружен в центре столицы после тушения пожара, возникшего сегодня утром в жилом помещении. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Утром 15 мая 2023 года произошло возгорание в квартире дома, расположенного на Большой Почтовой улице в городе Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело 37-летней женщины. В настоящее время следователями осмотрено место происшествия, в ходе которого признаков поджога не обнаружено, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

СК проводит по данному факту доследственную проверку. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, поджог все еще фигурирует среди рассматриваемых версий.

На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов.

Москва, Андрей Дорофеев

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