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Понедельник, 15 мая 2023, 17:45 мск

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В Подмосковье супруги забили насмерть мужчину

Супружеская пара задержана в подмосковном Дмитрове за причинение смертельных травм мужчине. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«13 мая 2023 года обвиняемые, находясь у себя дома, в ходе конфликта нанесли своему знакомому удары руками и ногами в область головы и тела, после чего вынесли тело потерпевшего на лестницу, расположенную между третьим и четвертым этажом, где в последующем мужчина скончался от полученных травм», – говорится в сообщении ведомства.

47-летнему мужчине и его 40-летней супруге предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ).

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину, отметили в СК. Следователями и криминалистами с места преступления изъяты предметы одежды, смывы, получены образцы эпителия обвиняемых, назначены биологическая и молекулярно-генетические судебные экспертизы.

Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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